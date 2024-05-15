Щегренцова (Горюнова) Анастасия Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.08.1986
ПолЖенский
Отец
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Мать
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Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1986
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.03.2008
Дочь: Щегренцова Елизавета Алексеевна
Отец ребёнка: Щегренцов Алексей Александрович
Рождение ребёнка
03.07.2015
Сын: Щегренцов Глеб Алексеевич
Отец ребёнка: Щегренцов Алексей Александрович
Рождение ребёнка
18.02.2022
Сын: Щегренцов Марк Алексеевич
Отец ребёнка: Щегренцов Алексей Александрович