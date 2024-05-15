Щегренцова (Горюнова) Анастасия Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щегренцова (Горюнова) Анастасия Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.08.1986

Пол

Женский

Отец

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Мать

Скрыто настройками приватности

Муж

1984 г.р.

Дети

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1986

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Щегренцов Алексей Александрович

Рождение ребёнка
13.03.2008

Дочь: Щегренцова Елизавета Алексеевна

Отец ребёнка: Щегренцов Алексей Александрович

Рождение ребёнка
03.07.2015

Сын: Щегренцов Глеб Алексеевич

Отец ребёнка: Щегренцов Алексей Александрович

Рождение ребёнка
18.02.2022

Сын: Щегренцов Марк Алексеевич

Отец ребёнка: Щегренцов Алексей Александрович

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