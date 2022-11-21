Литовко (Литовченко) Василий Емельянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Литовко (Литовченко) Василий Емельянович

Место рождения

Плоское, Чернігівська область

Дата рождения

01.01.1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1802

Отец: Литовко Емельян Васильевич

Мать: Евдокия Федоровна

Плоское, Чернігівська область
Ф. 1415, о. 1, д. 381, файл 21 (стр. 68), запись 1 и Ф. 679, о. 1, д. 143, файл 773 (стр. 180), запись 1 и Ф. 679, о. 1, д. 143, файл 691 (стр. 180), запись 1 https://www.familysearch.org/ark:/6190... Показать все
Крещение
Неизвестно
Рождение ребёнка
1840

Дочь: Ювко (Литовко) Евфросиния Васильевна

Мать ребёнка: ?

Смерть
Неизвестно

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