Литовко (Литовченко) Василий Емельянович
Место рождения
Дата рождения01.01.1802
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1802
Отец: Литовко Емельян Васильевич
Мать: Евдокия Федоровна
Ф. 1415, о. 1, д. 381, файл 21 (стр. 68), запись 1 и Ф. 679, о. 1, д. 143, файл 773 (стр. 180), запись 1 и Ф. 679, о. 1, д. 143, файл 691 (стр. 180), запись 1 https://www.familysearch.org/ark:/6190... Показать все
Крещение
Неизвестно
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Ювко (Литовко) Евфросиния Васильевна
Мать ребёнка: ?
Смерть
Неизвестно