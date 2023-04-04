Пинус Александр (Зуся) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пинус Александр (Зуся)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Пинус Абрам

Мать: Пинус (Ривкина) Рахель

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ярославская (Ярославская) Рахель (Роза)

Работа или профессия
Неизвестно
ветеринар, полковник ветеринарной службы
Рождение ребёнка
19.05.1927

Дочь: Пинус (Пинус) Елена

Мать ребёнка: Ярославская (Ярославская) Рахель (Роза)

Киев, Украинская ССР
Смерть
Неизвестно

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