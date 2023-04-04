Пинус Александр (Зуся)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Пинус Абрам
Мать: Пинус (Ривкина) Рахель
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
ветеринар, полковник ветеринарной службы
Рождение ребёнка
19.05.1927
Дочь: Пинус (Пинус) Елена
Мать ребёнка: Ярославская (Ярославская) Рахель (Роза)
Киев, Украинская ССР
Смерть
Неизвестно