Багаева Нина Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Багаева Нина Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1930

Пол

Женский

Отец

1908 г.р.

Мать

1908 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930

Отец: Багаев Дмитрий Ефимович

Мать: Багаева Дария Тимофеевна

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