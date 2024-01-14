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Федосья
Федосья
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Древо
Место рождения
с. Погребищи
Дата рождения
Около 1727
Дата смерти
Около 1780
Пол
Женский
Отец
Иван
Мать
Не указана
Дети
Потап
Около 1735 г.р.
Гаврило
Около 1742 г.р.
Добавил:
МБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1727
Отец:
Иван
Мать: не указана
с. Погребищи
Рождение ребёнка
Около 1735
Сын:
Потап
Отец ребёнка:
Родион
Рождение ребёнка
Около 1742
Сын:
Гаврило
Отец ребёнка:
Родион
Проскуринская
Смерть
Около 1780
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