Федосья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федосья

Место рождения

с. Погребищи

Дата рождения

Около 1727

Дата смерти

Около 1780

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Около 1735 г.р.
Около 1742 г.р.

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МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1727

Отец: Иван

Мать: не указана

с. Погребищи
Рождение ребёнка
Около 1735

Сын: Потап

Отец ребёнка: Родион

Рождение ребёнка
Около 1742

Сын: Гаврило

Отец ребёнка: Родион

Проскуринская
Смерть
Около 1780
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