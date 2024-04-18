Канзычакова Маруся Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Канзычаков Тадан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Боргоякова Ольга
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Боргоякова Столина
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Боргоякова Светлана
Отец ребёнка: не указан