Канзычакова Маруся Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Канзычакова Маруся Егоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Канзычаков Тадан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Боргоякова Ольга

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Боргоякова Столина

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Боргоякова Светлана

Отец ребёнка: не указан

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