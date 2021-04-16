Какрамов Виктор Евгеньевич
Место рожденияг. Златоуст
Дата рождения11.03.1956
Дата смертиПо 16.04.2021
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
27.07.1981
Дочь: Ионова Анна Викторовна
Мать ребёнка: Курбатова Елена Николаевна
г. Челябинск
Рождение ребёнка
14.05.1984
Дочь: Заславская Екатерина Викторовна
Мать ребёнка: Курбатова Елена Николаевна
г. Челябинск
Смерть
По 16.04.2021