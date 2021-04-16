Какрамов Виктор Евгеньевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Какрамов Виктор Евгеньевич

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Место рождения

г. Златоуст

Дата рождения

11.03.1956

Дата смерти

По 16.04.2021

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1956

Отец: не указан

Мать: не указана

г. Златоуст
Рождение ребёнка
27.07.1981

Дочь: Ионова Анна Викторовна

Мать ребёнка: Курбатова Елена Николаевна

г. Челябинск
Рождение ребёнка
14.05.1984

Дочь: Заславская Екатерина Викторовна

Мать ребёнка: Курбатова Елена Николаевна

г. Челябинск
Смерть
По 16.04.2021
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