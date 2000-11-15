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Лифенко Виталий Иванович
Лифенко Виталий Иванович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
15.11.2000
Пол
Мужской
Отец
Лифенко Иван
Мать
Лифенко (Гребенникова) Ольга
1985 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.2000
Отец:
Лифенко Иван
Мать:
Лифенко Ольга
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