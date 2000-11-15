Лифенко Виталий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лифенко Виталий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.11.2000

Пол

Мужской

Отец

Мать

1985 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.2000

Отец: Лифенко Иван

Мать: Лифенко Ольга

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