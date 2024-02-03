Аманов Степан Анфимов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1872
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Анфим Осипов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Аманов Иван Степанов
Мать ребёнка: Аманова Марья Флоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Аманова Марья Флоровна
Рождение ребёнка
1839
Сын: Аманов Петр Степанов
Мать ребёнка: Аманова Марья Флоровна
Смерть
1872