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Аманов Степан Анфимов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1872

Пол

Мужской

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Анфим Осипов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аманов Иван Степанов

Мать ребёнка: Аманова Марья Флоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аманова Марья Флоровна

Рождение ребёнка
1839

Сын: Аманов Петр Степанов

Мать ребёнка: Аманова Марья Флоровна

Смерть
1872

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