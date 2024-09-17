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Иван Никитин

Место рождения

Русское Богдашкино, Нурлатский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

Около 1793

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1766 г.р.

Мать

Около 1763 г.р.

Жена

Около 1789 г.р.

Дети

Около 1816 г.р.
Около 1819 г.р.
Около 1820 г.р.
Около 1822 г.р.

Добавил:

СТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1793

Отец: Никита Денисович

Мать: Ненила Степановна

Русское Богдашкино, Нурлатский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Егоровна

Рождение ребёнка
Около 1816

Сын: Федор Иванов

Мать ребёнка: Анна Егоровна

Русское Богдашкино, Нурлатский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Около 1819

Дочь: Ефросинья Ивановна

Мать ребёнка: Анна Егоровна

Русское Богдашкино, Нурлатский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Около 1820

Дочь: Варвара Ивановна

Мать ребёнка: Анна Егоровна

Русское Богдашкино, Нурлатский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Около 1822

Дочь: Степанида Ивановна

Мать ребёнка: Анна Егоровна

Русское Богдашкино, Нурлатский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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