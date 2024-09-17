Иван Никитин
Место рождения
Дата рожденияОколо 1793
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1793
Отец: Никита Денисович
Мать: Ненила Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Егоровна
Рождение ребёнка
Около 1816
Сын: Федор Иванов
Мать ребёнка: Анна Егоровна
Рождение ребёнка
Около 1819
Дочь: Ефросинья Ивановна
Мать ребёнка: Анна Егоровна
Рождение ребёнка
Около 1820
Дочь: Варвара Ивановна
Мать ребёнка: Анна Егоровна
Рождение ребёнка
Около 1822
Дочь: Степанида Ивановна
Мать ребёнка: Анна Егоровна
Смерть
Неизвестно