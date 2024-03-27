Аминев Зайнулла Хабибрахманович
Место рожденияДеревня Халикеево, Карагушевская волость, Стерлитамакский уезд, Уфимская губерния
Дата рождения1904
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Деревня Халикеево, Карагушевская волость, Стерлитамакский уезд, Уфимская губерния
Рождение ребёнка
1947
д.Халикеево, Стерлибашевского района, БАССР
Рождение ребёнка
1954
д.Халикеево, Стерлибашевского района, БАССР
Рождение ребёнка
1960
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Аминева ?
Смерть
Неизвестно