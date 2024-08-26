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Шаров Логин Фролович

Место рождения

Бор, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1717

Дата смерти

1770

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1717

Отец: Шаров Фрол Григорьевич

Мать: не указана

Бор, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шарова (Черепанова) Ирина Давидовна

Место жительства
Неизвестно
Бор, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1747

Сын: Шаров Иван Логинович

Мать ребёнка: Шарова (Черепанова) Ирина Давидовна

Бор, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1757

Сын: Шаров Козьма Логинович

Мать ребёнка: Шарова (Черепанова) Ирина Давидовна

Бор, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
1770
Бор, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область

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