Шаров Логин Фролович
Место рождения
Дата рождения1717
Дата смерти1770
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1717
Отец: Шаров Фрол Григорьевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1747
Сын: Шаров Иван Логинович
Мать ребёнка: Шарова (Черепанова) Ирина Давидовна
Рождение ребёнка
1757
Мать ребёнка: Шарова (Черепанова) Ирина Давидовна
Смерть
1770