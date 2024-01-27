Звягинцев Николай Яковлевич
Место рождениястаница Темнолесская
Дата рождения1927
Дата смерти1991
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927
Отец: Звягинцев Яков
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.03.?
Дочь: Верещак (Звягинцева) Валентина Николаевна
Мать ребёнка: Звягинцева Ольга Георгиевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.02.1953
Сын: Звягинцев Алексей Николаевич
Мать ребёнка: Звягинцева Ольга Георгиевна
Смерть
1991