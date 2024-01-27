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Звягинцев Николай Яковлевич

Место рождения

станица Темнолесская

Дата рождения

1927

Дата смерти

1991

Пол

Мужской

Добавил:

ЗВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927

Отец: Звягинцев Яков

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.03.?

Дочь: Верещак (Звягинцева) Валентина Николаевна

Мать ребёнка: Звягинцева Ольга Георгиевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Звягинцева Ольга Георгиевна

Рождение ребёнка
05.02.1953

Сын: Звягинцев Алексей Николаевич

Мать ребёнка: Звягинцева Ольга Георгиевна

Смерть
1991

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