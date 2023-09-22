Жбанков Павел
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Жбанкова Аксинья
д. Витцинские Выселки
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дочь из Тулы
Мать ребёнка: Жбанкова Аксинья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Жбанкова Аксинья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Жбанкова Аксинья
Смерть
Неизвестно