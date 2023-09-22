Жбанков Павел — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жбанков Павел

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жбанков Сергей Павлович

Мать ребёнка: Жбанкова Аксинья

д. Витцинские Выселки
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дочь из Тулы

Мать ребёнка: Жбанкова Аксинья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жбанков Пётр Павлович

Мать ребёнка: Жбанкова Аксинья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жбанкова Аксинья

Смерть
Неизвестно
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