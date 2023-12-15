Щербакова (Корныхина) Тамара Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щербакова (Корныхина) Тамара Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.02.1953

Пол

Женский

Добавил:

ВЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1953

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Щербакова Марина Владимировна

Отец ребёнка: Щербаков Владимир Иванович

Рождение ребёнка
25.01.1976

Сын: Щербаков Александр Владимирович

Отец ребёнка: Щербаков Владимир Иванович

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