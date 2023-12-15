Щербакова (Корныхина) Тамара Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.02.1953
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1953
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Щербакова Марина Владимировна
Отец ребёнка: Щербаков Владимир Иванович
Рождение ребёнка
25.01.1976
Сын: Щербаков Александр Владимирович
Отец ребёнка: Щербаков Владимир Иванович