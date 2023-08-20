Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Услуги
Главная
Люди
Саркисьян Валентина Петровна
Саркисьян Валентина Петровна
Написать автору
Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
20.05.1952
Пол
Женский
Отец
Саркисьян Петр Карпович
Мать
Саркисьян Любовь Дмитриевна
1928 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВС
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1952
Отец:
Саркисьян Петр Карпович
Мать:
Саркисьян Любовь Дмитриевна
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия