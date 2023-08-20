Саркисьян Валентина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Саркисьян Валентина Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.05.1952

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1952

Отец: Саркисьян Петр Карпович

Мать: Саркисьян Любовь Дмитриевна

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