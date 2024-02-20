Бойко Максим Кириллович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Ксения Самсоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Ксения Самсоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Ксения Самсоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Ксения Самсоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Ксения Самсоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бойко Константин Максимович
Мать ребёнка: Ксения Самсоновна
Смерть
Неизвестно