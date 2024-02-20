Бойко Максим Кириллович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бойко Максим Кириллович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бойко Давыд Максимович

Мать ребёнка: Ксения Самсоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бойко Иван Максимович

Мать ребёнка: Ксения Самсоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бойко Степан Максимович

Мать ребёнка: Ксения Самсоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бойко Семен Максимович

Мать ребёнка: Ксения Самсоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бойко Фома Максимович

Мать ребёнка: Ксения Самсоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бойко Константин Максимович

Мать ребёнка: Ксения Самсоновна

Смерть
Неизвестно

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