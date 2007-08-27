Коваленко (Полуэктова) Антонина
Место рожденияКемеровская обл., Россия
Дата рождения26.08.1922
Дата смерти27.08.2007
ПолЖенский
Муж
Скрыто настройками приватности
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1922
Отец: Полуэктов Афанасий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.12.1948
Сын: Руснак Александр Михайлович
Отец ребёнка: Руснак Михаил Никитович
Рождение ребёнка
15.04.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
27.08.2007