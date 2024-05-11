Виткина Рита 21.07.1971 — найти родственников по фамилии на Familio
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Виткина Рита

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.07.1971

Пол

Женский

Добавил:

ЮВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1971

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Виткин Леонид Юрьевич

Рождение ребёнка
16.11.2009

Сын: Виткин Даниель Леонидович

Отец ребёнка: Виткин Леонид Юрьевич

Рождение ребёнка
16.11.2009

Сын: Виткин Габриэль Леонидович

Отец ребёнка: Виткин Леонид Юрьевич

Рождение ребёнка
22.03.2011

Дочь: Виткина София Леонидовна

Отец ребёнка: Виткин Леонид Юрьевич

Рождение ребёнка
22.03.2011

Сын: Виткин Михаил Леонидович

Отец ребёнка: Виткин Леонид Юрьевич

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