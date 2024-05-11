Виткина Рита
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.07.1971
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1971
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.11.2009
Сын: Виткин Даниель Леонидович
Отец ребёнка: Виткин Леонид Юрьевич
Рождение ребёнка
16.11.2009
Сын: Виткин Габриэль Леонидович
Отец ребёнка: Виткин Леонид Юрьевич
Рождение ребёнка
22.03.2011
Дочь: Виткина София Леонидовна
Отец ребёнка: Виткин Леонид Юрьевич
Рождение ребёнка
22.03.2011
Отец ребёнка: Виткин Леонид Юрьевич