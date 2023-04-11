Татаринова (Бартова) Александра Тихоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Татаринова (Бартова) Александра Тихоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бартов Тихон Андреевич

Мать: Бартова ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лисина (Татаринова) Татьяна Николаевна

Отец ребёнка: Татаринов Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Татаринов Сергей Николаевич

Отец ребёнка: Татаринов Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татаринова Галина Николаевна

Отец ребёнка: Татаринов Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Татаринов Николай

Смерть
Неизвестно

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