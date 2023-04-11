Татаринова (Бартова) Александра Тихоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Бартов Тихон Андреевич
Мать: Бартова ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лисина (Татаринова) Татьяна Николаевна
Отец ребёнка: Татаринов Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Татаринов Сергей Николаевич
Отец ребёнка: Татаринов Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татаринова Галина Николаевна
Отец ребёнка: Татаринов Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Татаринов Николай
Смерть
Неизвестно