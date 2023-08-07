Авдонин Алексей Ефимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1908
Дата смерти1988
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Авдонина Анастасия Захаровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Авдонин Виктор Алексеевич
Мать ребёнка: Авдонина Анастасия Захаровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Авдонина - Мерзликина Анна Алексеевна
Мать ребёнка: Авдонина Анастасия Захаровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Авдонин Николай Алексеевич
Мать ребёнка: Авдонина Анастасия Захаровна
Смерть
1988