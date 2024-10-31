Матрена Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матрена Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ПГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Логинов Семен (Самсон?) Анисимович

Упоминание
Неизвестно
krasmun.krasarh.ru
Рождение ребёнка
26.06.1882

Дочь: (Логинова) Ефимия

Отец ребёнка: Логинов Семен (Самсон?) Анисимович

Рождение ребёнка
24.09.1883

Дочь: (Логинова) Пелагея

Отец ребёнка: Логинов Семен (Самсон?) Анисимович

Смерть
Неизвестно

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