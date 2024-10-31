Матрена Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Упоминание
Неизвестно
krasmun.krasarh.ru
Рождение ребёнка
26.06.1882
Дочь: (Логинова) Ефимия
Отец ребёнка: Логинов Семен (Самсон?) Анисимович
Рождение ребёнка
24.09.1883
Дочь: (Логинова) Пелагея
Отец ребёнка: Логинов Семен (Самсон?) Анисимович
Смерть
Неизвестно