Барзаковский Калинник (46 пех. Днепровский полк.3 рота. Рядовой.) Васильевич
Место рожденияЧерниговская губ. Козелецкий уезд. Ново-Быковская вол.
Дата рождения1879
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Черниговская губ. Козелецкий уезд. Ново-Быковская вол.
В документах о военнопленных записан как Бурзаковский, встречаеися также как Бурсаковский и отчество Максимович. Женат, жена Надежда(отчество не разборчиво)
Попал в плен (военное)
28.03.1915 ст.
Карпаты, место Стропко
В другом документе записан ефрейтором.
Концлагерь
Неизвестно
Данциг-Тройль А.В.
Переведен из Гаммерштейна, Германия.
Упоминание
Неизвестно
Раздел использован для комментариев и прочих записей
Смерть
Неизвестно