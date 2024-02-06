Барзаковский Калинник (46 пех. Днепровский полк.3 рота. Рядовой.) Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Барзаковский Калинник (46 пех. Днепровский полк.3 рота. Рядовой.) Васильевич

Место рождения

Черниговская губ. Козелецкий уезд. Ново-Быковская вол.

Дата рождения

1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: не указан

Мать: не указана

Черниговская губ. Козелецкий уезд. Ново-Быковская вол.
В документах о военнопленных записан как Бурзаковский, встречаеися также как Бурсаковский и отчество Максимович. Женат, жена Надежда(отчество не разборчиво)
Попал в плен (военное)
28.03.1915 ст.
Карпаты, место Стропко
В другом документе записан ефрейтором.
Концлагерь
Неизвестно
Данциг-Тройль А.В.
Переведен из Гаммерштейна, Германия.
Упоминание
Неизвестно
Раздел использован для комментариев и прочих записей
Смерть
Неизвестно
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