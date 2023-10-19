Кашкин Петр Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кашкин Петр Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1808

Дата смерти

1848

Пол

Мужской

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: Кашкин Дмитрий Евгеньевич

Мать: Кашкина Елизавета Ивановна

Смерть
1848
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