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Кашкин Петр Дмитриевич
Кашкин Петр Дмитриевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1808
Дата смерти
1848
Пол
Мужской
Отец
Кашкин Дмитрий Евгеньевич
1771 г.р.
Мать
Кашкина (Воейкова) Елизавета Ивановна
Дети
Не указаны
Добавил:
ФА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец:
Кашкин Дмитрий Евгеньевич
Мать:
Кашкина Елизавета Ивановна
Смерть
1848
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