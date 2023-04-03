Екатерина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1751
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.11.1785
Сын: Павел Никонов
Отец ребёнка: Никон Силин
Рождение ребёнка
1791
Сын: Демид Никонов
Отец ребёнка: Никон Силин
Рождение ребёнка
1797
Дочь: Матрена Никонова
Отец ребёнка: Никон Силин
Рождение ребёнка
1801
Дочь: Христина Никонова
Отец ребёнка: Никон Силин
Смерть
Неизвестно