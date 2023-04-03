Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Екатерина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1751

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.11.1785

Сын: Павел Никонов

Отец ребёнка: Никон Силин

Полукарпово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1791

Сын: Демид Никонов

Отец ребёнка: Никон Силин

Полукарпово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1797

Дочь: Матрена Никонова

Отец ребёнка: Никон Силин

Рождение ребёнка
1801

Дочь: Христина Никонова

Отец ребёнка: Никон Силин

Смерть
Неизвестно

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