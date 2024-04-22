Никифоров (Шепелев) Алексей Павлович
Место рождения
Дата рождения15.03.1887 ст.
Дата смерти1935
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1887 ст.
Бракосочетание
08.11.1909 ст.
Рождение ребёнка
02.07.1914 ст.
Дочь: Акимова Ольга Алексеевна
Мать ребёнка: Никифорова Мария Николаевна
Рождение ребёнка
Около 1916
Дочь: Антипова Вера Алексеевна
Мать ребёнка: Никифорова Мария Николаевна
Рождение ребёнка
30.03.1918
Дочь: Голованова Лидия Алексеевна
Мать ребёнка: Никифорова Мария Николаевна
Рождение ребёнка
12.06.1923
Сын: Никифоров Анатолий Алексеевич
Мать ребёнка: Никифорова Мария Николаевна
Рождение ребёнка
12.06.1923
Сын: Никифоров Анатолий Алексеевич
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Валентина Алексеевна
Мать ребёнка: Никифорова Мария Николаевна
Смерть
1935