Никифоров (Шепелев) Алексей Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никифоров (Шепелев) Алексей Павлович

Место рождения

Кичибухино, Переславский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

15.03.1887 ст.

Дата смерти

1935

Пол

Мужской

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1887 ст.

Отец: Шепелев Павел Ефимьевич

Мать: Шепелева Прасковья Марковна

Кичибухино, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
08.11.1909 ст.

Жена: Никифорова Мария Николаевна

Веска, Переславский район, Ярославская область
Рождение ребёнка
02.07.1914 ст.

Дочь: Акимова Ольга Алексеевна

Мать ребёнка: Никифорова Мария Николаевна

Веска, Переславский район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Около 1916

Дочь: Антипова Вера Алексеевна

Мать ребёнка: Никифорова Мария Николаевна

Веска, Переславский район, Ярославская область
Рождение ребёнка
30.03.1918

Дочь: Голованова Лидия Алексеевна

Мать ребёнка: Никифорова Мария Николаевна

Веска, Переславский район, Ярославская область
Рождение ребёнка
12.06.1923

Сын: Никифоров Анатолий Алексеевич

Мать ребёнка: Никифорова Мария Николаевна

Веска, Переславский район, Ярославская область
Рождение ребёнка
12.06.1923

Сын: Никифоров Анатолий Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Веска, Переславский район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1926

Дочь: Валентина Алексеевна

Мать ребёнка: Никифорова Мария Николаевна

Берендеево, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
1935
Берендеево, Переславский муниципальный район, Ярославская область
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