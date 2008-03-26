Сидоров Сергей Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.03.1918
Дата смерти26.03.2008
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1918
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сидорова Вера Ивановна
Рождение ребёнка
17.01.1951
Сын: Сидоров Владимир Сергеевич
Мать ребёнка: Сидорова Вера Ивановна
Рождение ребёнка
30.08.1953
Сын: Сидоров Евгений Сергеевич
Мать ребёнка: Сидорова Вера Ивановна
Смерть
26.03.2008