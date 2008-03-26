Сидоров Сергей Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСидоров Сергей Васильевич

Сидоров Сергей Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.03.1918

Дата смерти

26.03.2008

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1924 г.р.

Дети

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1918

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сидорова Вера Ивановна

Рождение ребёнка
17.01.1951

Сын: Сидоров Владимир Сергеевич

Мать ребёнка: Сидорова Вера Ивановна

Рождение ребёнка
30.08.1953

Сын: Сидоров Евгений Сергеевич

Мать ребёнка: Сидорова Вера Ивановна

Смерть
26.03.2008

Мы используем куки для улучшения работы сайта.