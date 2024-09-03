Самоловова (Нестерова) Анастасия Исааковна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самоловова (Нестерова) Анастасия Исааковна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1815 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Самоловов Иван Иоаннов

Рождение ребёнка
08.12.1845

Сын: Самоловов Даниил Иванович

Отец ребёнка: Самоловов Иван Иоаннов

Рождение ребёнка
17.01.1850

Сын: Самоловов Антоний Иванов

Отец ребёнка: Самоловов Иван Иоаннов

Смерть
Неизвестно

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