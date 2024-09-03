Самоловова (Нестерова) Анастасия Исааковна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1826
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.12.1845
Сын: Самоловов Даниил Иванович
Отец ребёнка: Самоловов Иван Иоаннов
Рождение ребёнка
17.01.1850
Отец ребёнка: Самоловов Иван Иоаннов
Смерть
Неизвестно