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Макаров Федор Васильевич

Место рождения

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1707

Дата смерти

1780

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1702 г.р.

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1707

Отец: не указан

Мать: не указана

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение: Ревизская сказка за 1722 год, село Ломовое (РГАДА, ф.350, оп.2, д.1398, л.49)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Макарова (Башлыкова) Аграфена Павловна

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1723

Сын: Макаров Агей Федорович

Мать ребёнка: Макарова (Башлыкова) Аграфена Павловна

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение: Ревизская сказка за 1745 год, село Ломовое (РГАДА , ф.350, оп.2, д.1403, Л.685, №24103)
Смерть
1780
Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область

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