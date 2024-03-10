Макаров Федор Васильевич
Место рождения
Дата рождения1707
Дата смерти1780
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1707
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение: Ревизская сказка за 1722 год, село Ломовое (РГАДА, ф.350, оп.2, д.1398, л.49)
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1723
Мать ребёнка: Макарова (Башлыкова) Аграфена Павловна
Рождение: Ревизская сказка за 1745 год, село Ломовое (РГАДА , ф.350, оп.2, д.1403, Л.685, №24103)
Смерть
1780