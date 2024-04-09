Николаев Ананий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Николаев Ананий

Место рождения

д. Малый Югуть

Дата рождения

1781

Дата смерти

01.06.1847

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: Васильев Николай

Мать: (Никифорова) Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Ефимова) Варвара

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Васильева) Матрена

Рождение ребёнка
1805

Сын: Ананьев Алексей

Мать ребёнка: (Васильева) Матрена

Рождение ребёнка
1813

Сын: Ананьев Леонтий

Мать ребёнка: (Васильева) Матрена

Рождение ребёнка
1824

Дочь: (Ананьева) Евдокия

Мать ребёнка: (Васильева) Матрена

Рождение ребёнка
17.02.1833

Сын: Ананьев Федор

Мать ребёнка: не указана

Смерть
01.06.1847
Причина смерти: от чахотки

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