Николаев Ананий
Место рожденияд. Малый Югуть
Дата рождения1781
Дата смерти01.06.1847
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781
Отец: Васильев Николай
Мать: (Никифорова) Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Ефимова) Варвара
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Васильева) Матрена
Рождение ребёнка
1805
Сын: Ананьев Алексей
Мать ребёнка: (Васильева) Матрена
Рождение ребёнка
1813
Сын: Ананьев Леонтий
Мать ребёнка: (Васильева) Матрена
Рождение ребёнка
1824
Дочь: (Ананьева) Евдокия
Мать ребёнка: (Васильева) Матрена
Рождение ребёнка
17.02.1833
Сын: Ананьев Федор
Мать ребёнка: не указана
Смерть
01.06.1847
Причина смерти: от чахотки