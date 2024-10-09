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Еремин Николай Григорьевич

Место рождения

Пазелки, Бессоновский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

Около 1788

Дата смерти

1848

Пол

Мужской

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1788

Отец: Еремин Григорий

Мать: не указана

Пазелки, Бессоновский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1817

Сын: Еремин Андрей Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1820

Сын: Еремин Родион Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Пазелки, Бессоновский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
Около 1824

Сын: Еремин Антип Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Пазелки, Бессоновский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
Около 1829

Сын: Еремин Осип Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Пазелки, Бессоновский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
Около 1834

Сын: Еремин Леонтий Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Пазелки, Бессоновский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1836

Сын: Еремин Дмитрий Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Пазелки, Бессоновский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
1848
Пазелки, Бессоновский муниципальный район, Пензенская область

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