Еремин Николай Григорьевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1788
Дата смерти1848
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1788
Отец: Еремин Григорий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1817
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1820
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1824
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1829
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1834
Сын: Еремин Леонтий Николаевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1836
Сын: Еремин Дмитрий Николаевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1848