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Дягилев Сергей Павлович
Дягилев Сергей Павлович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1872
Дата смерти
1929
Пол
Мужской
Отец
Дягилев Павел Павлович
Мать
(Евреинова) Евгения Николаевна
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Отец:
Дягилев Павел Павлович
Мать:
Евгения Николаевна
Смерть
1929
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