Варенцев Сергей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Варенцева Н-И
Рождение ребёнка
01.09.1901
Сын: Варенцев Сергей Сергеевич
Мать ребёнка: Варенцева Н-И
Рождение ребёнка
1913
Сын: Варенцов Николай Сергеевич
Мать ребёнка: Варенцева Н-И
Смерть
Неизвестно