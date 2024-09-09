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Климов Василий Фёдорович

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Место рождения

Ворон-Лозовка

Дата рождения

29.01.1912 ст.

Дата смерти

21.01.1973

Пол

Мужской

Добавил:

ПФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1912 ст.

Отец: Климов Фёдор (Феодор) Андреевич

Мать: Климова Матрона Фотиевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Климова (Шалкина) Пелагея Артемьевна

Бракосочетание
04.05.1954

Жена: Климова (Шалкина) Пелагея Артемьевна

Смерть
21.01.1973
Амурск, Амурский муниципальный район, Хабаровский край

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