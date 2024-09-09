Климов Василий Фёдорович
Место рожденияВорон-Лозовка
Дата рождения29.01.1912 ст.
Дата смерти21.01.1973
ПолМужской
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1912 ст.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Климова (Шалкина) Пелагея Артемьевна
Бракосочетание
04.05.1954
Смерть
21.01.1973
Амурск, Амурский муниципальный район, Хабаровский край