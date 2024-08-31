Стрелин Владимир Ефимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ергалиева (Стрелина) Галина Владимировна
Мать ребёнка: Стрелина (Курьянова) Любовь Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Стрелин Павел Владимирович
Мать ребёнка: Стрелина (Курьянова) Любовь Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
Неизвестно