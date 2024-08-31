Стрелин Владимир Ефимович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Стрелин Владимир Ефимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Стрелин Ефим Васильевич

Мать: Стрелина (Андриевская) Варвара Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ергалиева (Стрелина) Галина Владимировна

Мать ребёнка: Стрелина (Курьянова) Любовь Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Стрелина (Курьянова) Любовь Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Стрелин Павел Владимирович

Мать ребёнка: Стрелина (Курьянова) Любовь Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно

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