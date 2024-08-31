Чермянина (Кудрявцева) Валентина Прокофьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чермянина (Кудрявцева) Валентина Прокофьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.10.1937

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1937

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чермянин Константин Николаевич

Отец ребёнка: Чермянин Николай Тимофеевич

Рождение ребёнка
21.04.1963

Сын: Чермянин Игорь Николаевич

Отец ребёнка: Чермянин Николай Тимофеевич

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Бракосочетание
20.09.2021

Муж: Чермянин Николай Тимофеевич

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