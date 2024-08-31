Чермянина (Кудрявцева) Валентина Прокофьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.10.1937
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1937
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чермянин Константин Николаевич
Отец ребёнка: Чермянин Николай Тимофеевич
Рождение ребёнка
21.04.1963
Сын: Чермянин Игорь Николаевич
Отец ребёнка: Чермянин Николай Тимофеевич
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Бракосочетание
20.09.2021