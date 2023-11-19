Евдокия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1887
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Место
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Рождение
Вычислено 1887
Отец: не указан
Мать: не указана
Вычислено по исповедной книге Левочской церкви за 1913 год. Указано, что Евдокии на тот момент было 26 лет.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Прокофьевич
Место жительства
Неизвестно
Комарово, Хвойнинский муниципальный район, Новгородская область
Смерть
Неизвестно