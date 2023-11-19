Евдокия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1886 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1887

Отец: не указан

Мать: не указана

Вычислено по исповедной книге Левочской церкви за 1913 год. Указано, что Евдокии на тот момент было 26 лет.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Прокофьевич

Место жительства
Неизвестно
Комарово, Хвойнинский муниципальный район, Новгородская область
Смерть
Неизвестно

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