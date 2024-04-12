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Губский Роман Иванович

Место рождения

Апостолово, Дніпропетровська область

Дата рождения

1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1815

Сын: Губский Степан Романович

Мать ребёнка: не указана

Апостолово, Дніпропетровська область
Рождение
1817

Отец: Губский Иван

Мать: Губская Ирина Романовна

Апостолово, Дніпропетровська область
Ревизские сказки 1858г. ГАЗО, Ф-1-1-750 (сн-764). 813/100/94
Рождение ребёнка
1843

Дочь: Курочка Феодора Романовна

Мать ребёнка: Губская Устиния Дмитриевна

Апостолово, Дніпропетровська область
Так же встречается дата рождения - 1844г.р.
Рождение ребёнка
1847

Сын: Губский Фёдор Романович

Мать ребёнка: Губская Устиния Дмитриевна

Апостолово, Дніпропетровська область
Так же встречается дата 1848
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Кобзарь Елена Романовна

Мать ребёнка: Губская Устиния Дмитриевна

Апостолово, Дніпропетровська область
Так же встречается дата рождения -1854г.
Рождение ребёнка
26.03.1856

Дочь: Матрёна Романовна

Мать ребёнка: Губская Устиния Дмитриевна

Апостолово, Дніпропетровська область
863/19. ГАЗО, Ф-224-1-1 Пл-7604910 (с779)
Рождение ребёнка
11.07.1858

Сын: Губский Гавриил Романович

Мать ребёнка: Губская Устиния Дмитриевна

Апостолово, Дніпропетровська область
запись 962/50. ГАЗО, Ф-224-1-1 Пл-7604910 (с779) Матерью значится Ксения Никифоровна (вероятно ошибочно) Или это вторая жена Романа Ивановича.
Рождение ребёнка
29.01.1861

Сын: Губский Симеон (Семён) Романович

Мать ребёнка: Губская Устиния Дмитриевна

Апостолово, Дніпропетровська область
Николаевская ц., Россия Екатеринославская губ.,Александроский уезд, Николаевская волость, с.Апостольское. 38/16 ПЛ – 7604906 (кадр- 19) ГАЗО, Ф-224-1-2. Здесь указано, что мать Устиния Филипповна, а н... Показать все
Рождение ребёнка
18.08.1863

Дочь: Евдокия Романовна

Мать ребёнка: Губская Устиния Дмитриевна

Апостолово, Дніпропетровська область
Николаевская ц., Екатеринославская губ., Александровский уезд, Николаевская волость, с. Апостольское. 91/21. ПЛ – 7604906 (кадр- 19) ГАЗО, Ф-224-1-2. Свидетель: Мария Никифоровна Губская
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Губская Устиния Дмитриевна

Смерть
Неизвестно
Апостолово, Дніпропетровська область
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