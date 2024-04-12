Губский Роман Иванович
Место рождения
Дата рождения1817
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение ребёнка
1815
Рождение
1817
Отец: Губский Иван
Мать: Губская Ирина Романовна
Ревизские сказки 1858г. ГАЗО, Ф-1-1-750 (сн-764). 813/100/94
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Курочка Феодора Романовна
Мать ребёнка: Губская Устиния Дмитриевна
Так же встречается дата рождения - 1844г.р.
Рождение ребёнка
1847
Мать ребёнка: Губская Устиния Дмитриевна
Так же встречается дата 1848
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Кобзарь Елена Романовна
Мать ребёнка: Губская Устиния Дмитриевна
Так же встречается дата рождения -1854г.
Рождение ребёнка
26.03.1856
Дочь: Матрёна Романовна
Мать ребёнка: Губская Устиния Дмитриевна
863/19. ГАЗО, Ф-224-1-1 Пл-7604910 (с779)
Рождение ребёнка
11.07.1858
Сын: Губский Гавриил Романович
Мать ребёнка: Губская Устиния Дмитриевна
запись 962/50. ГАЗО, Ф-224-1-1 Пл-7604910 (с779) Матерью значится Ксения Никифоровна (вероятно ошибочно) Или это вторая жена Романа Ивановича.
Рождение ребёнка
29.01.1861
Сын: Губский Симеон (Семён) Романович
Мать ребёнка: Губская Устиния Дмитриевна
Николаевская ц., Россия Екатеринославская губ.,Александроский уезд, Николаевская волость, с.Апостольское. 38/16 ПЛ – 7604906 (кадр- 19) ГАЗО, Ф-224-1-2. Здесь указано, что мать Устиния Филипповна, а н... Показать все
Рождение ребёнка
18.08.1863
Дочь: Евдокия Романовна
Мать ребёнка: Губская Устиния Дмитриевна
Николаевская ц., Екатеринославская губ., Александровский уезд, Николаевская волость, с. Апостольское. 91/21. ПЛ – 7604906 (кадр- 19) ГАЗО, Ф-224-1-2. Свидетель: Мария Никифоровна Губская
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно