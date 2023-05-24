Костоусова Екатерина Юрьевнч
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.04.1979
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1979
Рождение ребёнка
21.03.2004
Сын: Костоусов Андрей Денисович
Отец ребёнка: Костоусов Денис Сергеевич
Рождение ребёнка
30.06.2006
Дочь: Костоусова Александра Денисовна
Отец ребёнка: Костоусов Денис Сергеевич
Пермь, Пермский, Пермский край
Рождение ребёнка
18.02.2009
Дочь: Костоусова Анна Денисовна
Отец ребёнка: Костоусов Денис Сергеевич