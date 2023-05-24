Костоусова Екатерина Юрьевнч — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Костоусова Екатерина Юрьевнч

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.04.1979

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1979

Отец: Свинцов Юрий Александрович

Мать: Свинцова Маргарита Васильевна

Рождение ребёнка
21.03.2004

Сын: Костоусов Андрей Денисович

Отец ребёнка: Костоусов Денис Сергеевич

Рождение ребёнка
30.06.2006

Дочь: Костоусова Александра Денисовна

Отец ребёнка: Костоусов Денис Сергеевич

Пермь, Пермский, Пермский край
Рождение ребёнка
18.02.2009

Дочь: Костоусова Анна Денисовна

Отец ребёнка: Костоусов Денис Сергеевич

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