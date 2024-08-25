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Никифорова Жена Савелия Федоровича

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1848 г.р.

Дети

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никифоров Савелий Федорович

Рождение ребёнка
После 1866

Сын: Никифоров Григорий Савельевич

Отец ребёнка: Никифоров Савелий Федорович

Беломечетская, Кочубеевский муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
Неизвестно

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