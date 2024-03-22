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Лауэнбург Владимир Ральзасович
Лауэнбург Владимир Ральзасович
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Древо
Место рождения
Санкт-Петербург
, город федерального значения Санкт-Петербург
Дата рождения
04.01.1953
Пол
Мужской
Отец
Лауэнбург Ральзас Александрович
1928 г.р.
Мать
Лауэнбург (Коновалова) Вера Владимировна
1928 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВХ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1953
Отец:
Лауэнбург Ральзас Александрович
Мать:
Лауэнбург Вера Владимировна
Санкт-Петербург
, город федерального значения Санкт-Петербург
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