Павлюченко Виктор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Павлюченко Виктор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Павлюченко Евгений Викторович

Мать ребёнка: Павлюченко Лидия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Павлюченко Михаил Викторович

Мать ребёнка: Павлюченко Лидия Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Павлюченко Лидия Ивановна

Смерть
Неизвестно

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