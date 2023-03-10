Ерофеев (Шемонаев) Александра Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ерофеев (Шемонаев) Александра Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.?.?

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.?.?

Отец: Шемонаев Дмитрий Неизвестно

Мать: Шемонаев (Шемонаев) Неизвестно (мать Александры Шуры) Фёдоровна

Рождение ребёнка
19.?.?

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ерофеев Леонид Неизвестно

Рождение ребёнка
19.?.?

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ерофеев Леонид Неизвестно

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ерофеев Леонид Неизвестно

Место жительства
Неизвестно
Отсутствует в базе "Фамилио"
Смерть
Неизвестно

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