Скудина (Захарова) Евдокия Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСкудина (Захарова) Евдокия Андреевна

Скудина (Захарова) Евдокия Андреевна

Место рождения

Ушатово, Васильевская волость, Лихвинский уезд

Дата рождения

1929

Дата смерти

01.04.1970

Пол

Женский

Добавил:

ЕО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929

Отец: Захаров Андрей Иванович

Мать: Пелагея

Ушатово, Васильевская волость, Лихвинский уезд
Бракосочетание
1951

Муж: Скудин Иван Алексеевич

Лужковский, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
01.07.1952

Сын: Скудин Николай Иванович

Отец ребёнка: Скудин Иван Алексеевич

Знаменское, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Смерть
01.04.1970
Знаменское, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Причина смерти: инсульт, страдала эпилепсией
Похороны
Неизвестно
Знаменское, Суворовский муниципальный район, Тульская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.