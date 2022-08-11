Скудина (Захарова) Евдокия Андреевна
Место рождения
Дата рождения1929
Дата смерти01.04.1970
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929
Отец: Захаров Андрей Иванович
Мать: Пелагея
Бракосочетание
1951
Лужковский, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
01.07.1952
Отец ребёнка: Скудин Иван Алексеевич
Смерть
01.04.1970
Причина смерти: инсульт, страдала эпилепсией
Похороны
Неизвестно