Мафтуха Гайнетдиновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
19.11.1906
Дочь: Саттарова Мамдуха Галиевна
Отец ребёнка: Мухаматгали Галимович
Новый Кумазан, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Бибигайша Галиевна
Отец ребёнка: Мухаматгали Галимович
Рождение ребёнка
1921
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мухаматгали Галимович
Рождение ребёнка
1924
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мухаматгали Галимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно