Мафтуха Гайнетдиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мафтуха Гайнетдиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1880 г.р.

Дети

1906 г.р.
1908 г.р.
Скрыто настройками приватности
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Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гайнетдин

Мать: Тайба

Рождение ребёнка
19.11.1906

Дочь: Саттарова Мамдуха Галиевна

Отец ребёнка: Мухаматгали Галимович

Новый Кумазан, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1908

Дочь: Бибигайша Галиевна

Отец ребёнка: Мухаматгали Галимович

Рождение ребёнка
1921

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мухаматгали Галимович

Рождение ребёнка
1924

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мухаматгали Галимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мухаматгали Галимович

Смерть
Неизвестно
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