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Зикунов Федор Яковлевич

Место рождения

Новониколаевка

Дата рождения

05.02.1892

Дата смерти

02.03.1954

Пол

Мужской

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1892

Отец: Зикунов Яков Петрович

Мать: Анастасия Петровна

Бракосочетание
05.02.1910

Жена: Слюнченко Елизовета Титовна (Тимофеевна)

Рождение ребёнка
1911

Сын: Зигунов Иван Федорович

Мать ребёнка: Слюнченко Елизовета Титовна (Тимофеевна)

Новониколаевка, Омский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
1913

Дочь: Зикунова Мария Федоровна

Мать ребёнка: Слюнченко Елизовета Титовна (Тимофеевна)

Новониколаевка, Омский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
20.03.1916

Сын: Зикунов Михаил Федорович

Мать ребёнка: Слюнченко Елизовета Титовна (Тимофеевна)

Рождение ребёнка
09.04.1923

Дочь: Зикунова Дарья Федоровна

Мать ребёнка: Слюнченко Елизовета Титовна (Тимофеевна)

Новониколаевка, Омский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
14.05.1924

Сын: Зикунов Петр Федорович

Мать ребёнка: Слюнченко Елизовета Титовна (Тимофеевна)

Новониколаевка, Омский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
27.04.1930

Дочь: Зикунова Анна Федоровна

Мать ребёнка: Слюнченко Елизовета Титовна (Тимофеевна)

Новониколаевка, Омский округ, Сибирский край
Смерть
02.03.1954
Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область

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