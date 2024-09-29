Зикунов Федор Яковлевич
Место рожденияНовониколаевка
Дата рождения05.02.1892
Дата смерти02.03.1954
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1892
Отец: Зикунов Яков Петрович
Мать: Анастасия Петровна
Бракосочетание
05.02.1910
Рождение ребёнка
1911
Мать ребёнка: Слюнченко Елизовета Титовна (Тимофеевна)
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Зикунова Мария Федоровна
Мать ребёнка: Слюнченко Елизовета Титовна (Тимофеевна)
Рождение ребёнка
20.03.1916
Мать ребёнка: Слюнченко Елизовета Титовна (Тимофеевна)
Рождение ребёнка
09.04.1923
Дочь: Зикунова Дарья Федоровна
Мать ребёнка: Слюнченко Елизовета Титовна (Тимофеевна)
Рождение ребёнка
14.05.1924
Мать ребёнка: Слюнченко Елизовета Титовна (Тимофеевна)
Рождение ребёнка
27.04.1930
Дочь: Зикунова Анна Федоровна
Мать ребёнка: Слюнченко Елизовета Титовна (Тимофеевна)
Смерть
02.03.1954
Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область