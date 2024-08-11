Можай-Можаровский Гавриил
Место рожденияНе указано
Дата рождения1484
Дата смерти1532
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1484
Отец: Можай-Можаровский Шимон (Семен)
Мать: Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Можай-Можаровский Опанас (Афанасий)
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Можай-Можаровский Иван Гаврилович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
1532