Можай-Можаровский Гавриил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Можай-Можаровский Гавриил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1484

Дата смерти

1532

Пол

Мужской

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1484

Отец: Можай-Можаровский Шимон (Семен)

Мать: Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Можай-Можаровский Опанас (Афанасий)

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Можай-Можаровский Иван Гаврилович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Можай-Можаровский Титусь

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Можай-Можаровский Степан

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Можай-Можаровский Андрей

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
1532

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