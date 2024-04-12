Машков Максим Максимович
Место рождения
Дата рождения17.01.1905
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1905
http://www.etomesto.ru/map-karty-shuberta/?find=1&z=1&x=38.161053&y=56.047787 | деревня Боково, Ногинский район, Московская область (Московская губерния Богородский уезд Ивановской волости, д. Боково)
Крещение
18.01.1905
Макарово, Черноголовка, Московская область
Село Макарово (Пруженское, погост Пружки) известно с XVI века. В 1585 году по заказу великого князя Василия Ивановича здесь строится "деревянная клетцки" церковь Николая Чудотворца. | Godparents:д. Бо... Показать все
Военная служба
?.10.1941
ст. лейтенант администр. службы | Куйбышевский РВК, Московская обл., г. Москва, Куйбышевский р-н
Военная награда
01.03.1944
Орден Красной Звезды | Фронтовой приказ №: 50/н от: 01.03.1944 Издан: ВС 2 Уд.А /Архив: ЦАМОфонд: 33опись: 690155ед.хранения: 783№ записи: 31504499http://podvignaroda.ru/?#id=31504499&tab=navDetailDo... Показать все
Военная награда
02.10.1944
Орден Отечественной войны II степени | http://podvignaroda.ru/?#id=29185860&tab=navDetailManAward
Военная награда
23.05.1945
Орден Отечественной войны I степени | Фронтовой приказ №: 78/н от: 24.05.1945 Издан: ВС 2 Уд.А /Архив: ЦАМОфонд: 33опись: 686196ед.хранения: 7049№ записи: 28466922http://podvignaroda.ru/?#id=28466922... Показать все
Рождение ребёнка
28.11.1946
Мать ребёнка: Машкова Антонина Трофимовна
Смерть
Неизвестно