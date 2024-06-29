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Сельков Василий Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1898

Дата смерти

?.03.1944

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Селькова (Зайцева) Таисия Павловна

Рождение ребёнка
1929

Сын: Сельков Владимир Васильевич

Мать ребёнка: Селькова (Зайцева) Таисия Павловна

Максимова, Шадринский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1935

Дочь: Селькова Галина Васильевна

Мать ребёнка: Селькова (Зайцева) Таисия Павловна

Максимова, Шадринский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1940

Сын: Сельков Александр Васильевич

Мать ребёнка: Селькова (Зайцева) Таисия Павловна

Максимова, Шадринский муниципальный район, Курганская область
Смерть
?.03.1944
пропал без вести

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