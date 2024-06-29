Сельков Василий Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1898
Дата смерти?.03.1944
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1929
Сын: Сельков Владимир Васильевич
Мать ребёнка: Селькова (Зайцева) Таисия Павловна
Рождение ребёнка
1935
Дочь: Селькова Галина Васильевна
Мать ребёнка: Селькова (Зайцева) Таисия Павловна
Рождение ребёнка
1940
Сын: Сельков Александр Васильевич
Мать ребёнка: Селькова (Зайцева) Таисия Павловна
Смерть
?.03.1944
пропал без вести