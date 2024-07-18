Моисей Мосей Сергеевич
Место рождения
Дата рождения1806
Дата смерти1838
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: Сергей Иванович
Мать: Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марья
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Акулина Моисеевна
Мать ребёнка: Марья
Рождение ребёнка
1834
Сын: Кузьма Моисеевич
Мать ребёнка: Марья
Рождение ребёнка
1836
Сын: Михайла Моисеевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1838