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Моисей Мосей Сергеевич

Место рождения

Балабаш-Баишево, Батыревский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

1806

Дата смерти

1838

Пол

Мужской

Отец

1777 г.р.

Мать

1776 г.р.

Жена

1805 г.р.

Дети

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: Сергей Иванович

Мать: Анна

Балабаш-Баишево, Батыревский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марья

Рождение ребёнка
1830

Дочь: Акулина Моисеевна

Мать ребёнка: Марья

Балабаш-Баишево, Батыревский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1834

Сын: Кузьма Моисеевич

Мать ребёнка: Марья

Балабаш-Баишево, Батыревский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1836

Сын: Михайла Моисеевич

Мать ребёнка: не указана

Балабаш-Баишево, Батыревский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Смерть
1838

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